Данные МЭА свидетельствуют о том, что рынок нефти восстанавливается

Недавно цены на нефть вернулись к уровню 70 долларов за баррель, чего не наблюдалось с ноября прошлого года, и это объясняется четырьмя причинами, сказал Trend во вторник глава отдела нефтяной отрасли Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон.

«Это связано, во-первых, с общим успехом соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, и во-вторых, с ужесточением санкций против Ирана и Венесуэлы. В третьих, это связано с неопределенностью в отношении добычи нефти в Ливии. А четвертая причина в том, что, более высокие цены на нефть также поддерживаются значительным ростом спроса, который, по нашему мнению, составит 201 миллион баррелей в день в 2019 году», — сказал он.

По словам Аткинсона, данные МЭА свидетельствуют о том, что рынок нефти восстанавливается, а спрос превышает предложение.

«Что касается периода после второго квартала 2019 года, ситуация на рынке нефти будет зависеть от многих факторов, в том числе от решения по поводу продления соглашения ОПЕК+, темпов роста поставок нефти в США и ситуации на мировой экономики», — отметил эксперт МЭА.

Говоря о соглашении ОПЕК+, Аткинсон отметил, что в целом соглашение реализуется успешно и объемы сокращения добычи нефти странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией даже превышают взятые обязательства.

«Страны, не входящие в ОПЕК, во главе с Россией также недавно еще больше приблизились к уровню добычи, указанному в соглашении. Другие страны должны регулировать объем добычи по своему усмотрению, и мы будем внимательно следить за этими событиями», — сказал Аткинсон.

Отметим, что ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тысяч баррелей в сутки — до 25,94 миллиона баррелей. 10 стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тысяч баррелей в сутки — до 17,937 миллиона баррелей в сутки.