Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией. Об этом сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

По оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещение российских войск рядом с украинской границей, «к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности».

Эти территории расположены порядка 35 км от границы.