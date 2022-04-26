Армянский народ продолжает жить в иллюзорном мире. Все еще грезят о «геноциде армян» и устраивают по этому поводу пляски на костях изменников Родины.

И при этом умудряются предателей возвеличивать в ранг чуть ли не святых. И если изменников было несколько десятков тысяч, то мегаамбиции хаев увеличили до полутора миллионов.

Армян порадовал не только «геноцидальный шабаш». Они были несказанно рады тому, что президент США Джо Байден мистификацию назвал геноцидом.

Мы взяли интервью у известного турецкого политолога Энгина Озера, который ответил на интересующие нас вопросы.

— Президент США Байден вновь назвал события 1915 года геноцидом. Как вы считаете, как это отразится на отношениях США и Турции?

-Дело в том, что США уже объявили Турцию не союзником. В военно-техническом плане Вашингтон отвергает Анкару, и не думаю, что заявление Байдена как-то может отразиться на двухсторонних отношениях.

-Как сказал президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган, слова Байдена для Анкары ничего не значат. Как вы считаете, Турция — будучи членом НАТО, отдалится от США?

— В данном случае противоречия не между Турцией и США. Скорее всего, речь идет о личностном неприятии – Эрдоган и Байден. Через год в Турции пройдут президентские выборы, и возможно, после определенной перезагрузки, можно ожидать позитивных сдвигов.

— Как вы считаете, почему Армения не желает раскрыть архивы, в то время, как президент Турции заявил, что Анкара готова раскрыть все архивы?

— Я думаю, что в этом вопросе главную роль играют не армянские архивы, а российские и немецкие архивы. И российские архивы наглядно свидетельствуют о массовом убийстве мусульман со стороны армян.

— Каждый год армяне пытаются на вымышленном геноциде заработать какие-то дивиденды. Они, как бы, завидуют Холокосту. И в то же время, желают открытия границ между Турцией и Арменией. Вам не кажется, что это нонсенс?

— Понятно, что последние 30 лет Армения находится в состоянии эмбарго. И единственный канал выхода в мир – армянская диаспора, которая сильна во Франции и США. И «геноцид армян» является духовным скрепом, который поднимет патриотический дух армян. То есть, манипулирование «геноцидом» — единственный выход из создавшейся ситуации.

Фактически Армения желает залатать брешь в огромной экономической дыре за счет «геноцидной» компенсации со стороны Турции. Но это нереально, так как историческая правда на стороне Турции.

В любом случае, Турция всегда готова к налаживанию добрососедских отношений с Армений во имя мира и стабильности в регионе.