Что тут можно противопоставить?

Желание России по-прежнему доминировать на постсоветском пространстве, влиять политически на окружающие ее республики, порой выходит ей боком. Одно из таких проявлений имело место как раз в момент написания этого материала – в ночь 20 на 21 июня. С вечера тысячи митингующих громко и активно выражали свое возмущение у стен парламента в Тбилиси. Что же предшествовало этому?

А дело в том, что кому-то пришла в голову «блестящая» мысль (не исключено, что и с провокационной целью) позвать на заседание Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинской столице делегацию из депутатов Госдумы РФ. При том, что две эти страны после известных событий августа 2008 года находятся в состоянии неоконченной войны и дипломатические отношения между ними разорваны.

Но и этого оказалось мало. В ходе открытия сессии глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов почему-то занял кресло спикера парламента Грузии, что ожидаемым образом вызвало возмущение депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Оппозиционные силы расценили это как оскорбление в адрес грузинского государства и народа, ибо захватническая Россия не может председательствовать на заседании в Грузии. Они сорвали заседание и облили Гаврилова водой. Причем, перед приездом в Тбилиси этот самый Гаврилов заявил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии до завершения мероприятия и переместиться в гостиницу, которая была вскоре окружена пикетчиками. Было принято решение досрочно покинуть Тбилиси. Российские депутаты отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами. После этого началась осада парламента, в которой участвовало до 15 тысяч граждан.

Как же могла случиться такая ситуация? Спикер парламента Иракли Кобахидзе в это время уже находился с визитом в Баку. Отдуваться пришлось

лидеру фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуке Мдинарадзе, который сказал, что «заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации», а российский депутат оказался в кресле председателя парламента без согласования с организаторами заседания.

Что ж, может и так. Но интересно, что в этой ситуации вся верхушка страны вдруг сочла нужным проявить солидарность с недовольством оппозиции. Премьер-министр Мамука Бахтадзе написал на своей странице в Facebook, что «этот факт вредит идее свободы нашей страны, грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам — пусть незамедлительно объяснят обществу причины случившегося и проявят жесткую реакцию в связи со случившимся!».

Категорически неприемлемым назвала проведение сессии МАП в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили. Действия Гаврилова осудил и основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта», фактический правитель страны, миллиардер Бидзина Иванишвили.

Однако ж, показательнее всего, что такая ситуация все-таки стала возможна. Значит, нет у властей Грузии должного противодействия поползновениям со стороны северного «соседа».

Примечательно также, что буквально накануне этих событий в Тбилиси проходила международная конференция об опасности растущего влияния России на постсоветском пространстве. В ней принял участие старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер, в прошлом замминистра обороны США, который обозначил весьма важные моменты гибридной войны, которую ведет Россия и вредоносном влиянии Москвы. Эксперт отметил, что Россия удваивает усилия, чтобы ослабить демократию в странах региона, а самое опасное, что люди в этих странах (как, впрочем, и в других) не очень-то осведомлены об этой деятельности Кремля. Какая-то информация проскакивает время от времени в СМИ, но все-таки большинство людей не понимает, насколько согласованными являются действия России в попытке повлиять на внешнюю политику других стран. Особенно стран вокруг России.

В той же Грузии экономическое влияние России становится все более сильным. С одной стороны, вроде бы рост иностранных инвестиций – это хорошо, но вместе с тем увеличиваются и стратегические риски. Сейчас, к примеру, Грузия находится в процессе допуска в страну российской государственной энергетической компании «Интер РАО», которая намерена работать на местном рынке. И таких компаний там немало. Кроме того, грузинское предприятие, которое отвечает за электроснабжение Тбилиси, также принадлежит российской госкомпании.

Очевидно, что похожие примеры можно отыскать и во многих других постсоветских странах. Но можно ли быть уверенным в безопасности своего государства, отдавая российским инвесторам важные сферы экономики? Особенно, если учесть, что за этими инвесторами вполне могут стоять и люди из ФСБ. Просто, это именно то самое, постепенное, незаметное влияние, которое Москва наращивает повсюду, где ей это удается. То, чему необходимо сопротивляться. А нужный инструментарий и должны выработать спецслужбы наших стран.