Уже несколько дней мировые СМИ сообщают, что переговорщики в Вене близки к заключению нового соглашения о восстановлении «ядерной сделки» по Ирану. С заявлениями об этом выступили официальные представители и Китая, и европейских стран, и самого Ирана.

И вот 20 февраля 250 депутатов иранского меджлиса (парламента) подписали заявление с требованием предоставить гарантии отмены антииранских санкций в случае заключения соглашения на проходящих в Вене переговорах.

В своем заявлении депутаты иранского парламента обратились к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с требованием предоставить гарантии отмены санкций в отношении Тегерана в случае заключения сделки по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает IRNA.

Иранские парламентарии также потребовали от США и европейских стран предоставить Ирану гарантии того, что США не выйдут повторно из СВПД.

Они также выступили за скорейшую отмену санкций, введенных в отношении Ирана администрацией США после решения бывшего президента США Дональда Трампа о выходе его страны из СВПД в 2018 году.

Интересно, на что именно нацелены эти требования парламента ИРИ? Выполнимы ли они, то есть, согласятся ли на условия иранских депутатов американцы и европейцы? Или это будет расценено как нечто чересчур «жирное» и переговоры вновь зайдут в тупик? На эти вопросы # ответили эксперты по региону.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— Я думаю, что решение парламента Ирана должно как бы легитимизировать переговорную позицию иранской делегации, которая уже все эти требования озвучивает с августа 2021 года. Ничего принципиально нового парламент не выдвинул. Это решение может быть частью ужесточения позиции иранцев по мере приближения к подписанию договора.

В Тегеране, судя по всему, рассчитывают на то, что на финальных этапах переговоров западные партнеры не захотят разворачиваться и бросать всё, а значит, иранцы видят для себя возможность выторговать максимум именно на последних раундах переговоров перед подписанием.

Безусловно, проблема способности Запада что-либо гарантировать остается нерешённой. США не могут предоставить гарантии Ирану, что при смене администрации Вашингтон не покинет СВПД. Я думаю, все прекрасно понимают, что способность Запада предоставлять гарантии сейчас под вопросом, а потому любые договорённости будут временными. Иранцы лишь играют на этой теме, заранее показывая, что в случае провала переговоров или развала сделки в будущем виновата будет другая сторона, которая уже однажды нарушила свое слово и вышла из договора.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— По моему мнению, иранские парламентарии преследуют несколько целей. Во-первых, они элементарно перестраховываются, во-вторых, формируют соответствующее общественное мнение и ожидания, ну а, в-третьих, это шаг к формированию сильной переговорной позиции. В этом случае они не только подставляют плечо своему лидеру, но оказывают, как им представляется, действенное давление на противоположную сторону.

В течение длительного времени, по мере того как разворачивался переговорный процесс, существовало два основных нарратива — иранцы не заинтересованы и тянут время для того, чтобы соглашение потеряло всякий смысл и, второе, иранцы заинтересованы, но хотят железных гарантий. В последнее время стало очевидным, что вторая позиция ближе к реальности, тем более что США, оказавшись в ситуации сеанса одновременной игры сразу на трех шахматных досках, нуждались в успешном финале долгоиграющих переговоров.

Сейчас для Тегерана открывается такое окно возможностей и иранские власти стремятся максимально его использовать.

Есть вполне очевидные сомнения по поводу того, что американская администрация сможет стопроцентно гарантировать выполнение соглашения после своего ухода из Белого Дома. Это нереально и не соответствует принципам американской конституции. Но, в целом, они могут создать условия, при которых разрывать соглашение будет себе дороже. Думаю, вокруг этого и ведутся главные дебаты. Второй момент — важный и ключевой, это деньги. И тут как раз деньги являются желательным и очень ценным иранским призом. Другими словами, за это стоит пободаться.