Тут в вопросе древности армяне вне конкуренции!

Не знаю, как остальной части цивилизованного мира, но, когда среднестатистический азербайджанец слышит слово «древний» и однокоренные с ним, на его лице нет-нет, да и появится ухмылка, а иные просто расплывутся в улыбке. Оно и понятно! На ум сразу же приходят всякие вымышленные нелепицы и прибаутки армян в стремлении подвести почву под утверждение о древности своей нации и утопического «государства». К «древности» мы ещё вернёмся…

В СМИ появилась информация о том, что 25-летняя Гаяне Грантовна Арзуманян, ждущая ребенка от российского миротворца, пытается добиться справедливости от руководства миротворческого контингента в Ханкенди. Всё дело в том, что, по утверждению армянки, у неё был бурный роман с несущим службу в Карабахе старшим лейтенантом МС РФ по имени Артем, продолжительностью в две недели. Затем, согласно всем канонам жанра, молодой гусар исчез, оставив во чреве, с позволения сказать, девушки, на память о бессонных ночах частичку себя. И вот теперь, родители и родственники беременной обращаются в различные органы, но результатов в поисках старшего лейтенанта Артема пока нет.

Судя по всему, российским миротворцам в Ханкенди армяне, а точнее, армянки, устроили весьма горячий приём. Служи, не хочу! Не армия, а какой-то прибрежный санаторий со всеми вытекающими последствиями и курортными романами. И тут весьма уместно припомнить высказывания и угрозы некоторых российских политиков о возможности раздачи в Карабахе армянам паспортов России. Если раньше и возникал вопрос – «кому?», то теперь всё ясно.

Кажется, российский контингент будет творить в Карабахе не только мир, но и новых граждан и гражданок империи. А если ко всему вышеперечисленному прибавить тот факт, что русские солдаты и офицеры будут пребывать в Карабахе как минимум до ноября 2025-го года, то демографическая политика первопрестольной в отношении армянского населения этого региона станет ясна как день.

Выражаясь образно, решили восполнить отток армянского населения за счёт внутренних резервов российской армии. Что ж, о результатах посевной приходится только гадать. Известно ведь: прогнозы – дело неблагодарное. В особенности если это касается амурных тем.

P.S.: Да, и насчёт «древности», как и обещали. Почему-то похождения Гаяне Грантовны, а тем более рьяное афиширование этих похождений со стороны не только «потерпевшей», но и её близких, не вызвали у автора этих строк никакого удивления. Да и у большинства наших соотечественников, наверное, тоже. Может весь остальной мир и не знает армян, но мы то прекрасно знаем: они претендуют на всё древнее. И если в других областях армяне ничего путного пока не добились, в вопросе «самой древней профессии» они на коне. И ничего тут не поделаешь, приходиться смириться.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»