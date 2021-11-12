До сих пор есть семьи, в которых рождение дочери–повод для разочарования, а не радости. Глава такой ячейки общества ждет от супруги только наследника, и, если он не появляется, это может стать причиной того, что он бросит жену и дочерей. Пол будущего ребенка зависит от мужчины, но до сих пор об этом знают не все и обвиняют во всем женщину.

Так, недавно в Азербайджане отец семейства выгнал на улицу жену и трех малолетних дочерей. Об этом случае сообщила председатель Общественного объединения по оказанию помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова. Представители органов правопорядка доставили в приют женщину и трех ее дочерей. Женщина рассказала, что муж не хотел рождения дочери, а из-за того, что в семье все три ребенка–девочки, в семье постоянно возникали конфликты. В итоге муж заявил ей, чтобы она оставила в семье одну дочь, а двух отдала в приют, и так как она на это не согласилась, он выгнал ее с детьми из дома. В приюте женщина с дочерями находилась только один день, так как их оттуда забрал ее брат, сказав, что возьмет все расходы по их содержанию на себя.

В беседе с # Зейналова подчеркнула, что случаи, подобные произошедшему, к счастью, в ее практике редкость: «Возможно, у мужчины действительно какие-то предубеждения по поводу девочек, а может быть, он просто нашел причину, чтобы выгнать их из дома. Но до сих пор в стране немало мужчин, для которых принципиально рождение именно мальчика. Этого же желают и их матери. В таких семьях жены нередко рожают до тех пор, пока мальчик не родится. Женщины идут на это, даже если многочисленные беременности вредят здоровью, ведь организм не успевает восстановиться. Они надеются наконец родить мальчика, считая, что тем самым поднимут свой статус в семье. Но сейчас и рождение мальчика не укрепляет позиции женщины. Ничто не может укрепить эти позиции, когда в семье есть насилие, неуважение, непонимание».

Отметим, что иногда на ультразвуковое обследование вместе с женщиной приходит и супруг, и свекровь, чтобы узнать пол ребенка, надеясь, что это будет мальчик. Узнав о том, что будет девочка, некоторые мужья настаивают на аборте, что является ничем иным, как одной из форм насилия.

По словам правозащитницы, нужно вести больше работы в направлении повышения роли отцов, ответственности родителей, роли девочки в семье. «Чистый мир» в свое время провел несколько акций в социальных сетях на тему повышения роли отцовства, на тему роли девочки в жизни семьи. Они также сняли фильм, который будут вскоре распространять.

–Когда мы проводили вышеупомянутые акции, многие мужчины говорили, что любят своих дочерей и делились фотографиями, где они запечатлены со своими дочками, там были и фото совместного времяпровождения с ними. Но, как правило, это распространялось на дочек в возрасте до 9-10 лет и практически не было фотографий с дочерьми более старшего возраста. Вероятно, далее вступают в силу какие-то стереотипы, отцы стараются оберегать своих дочерей от возможных лишних комментариев. Конечно, надо учитывать, что у разных людей разное мировоззрение и свой взгляд на те или иные вопросы, –подчеркнула она.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова отметила, что немного удивительно слышать о такой теме, потому что в последние годы этот вопрос уже не так актуален, как раньше.

–Но, к сожалению, до сих пор есть семьи, в которых мужья от своих жен в обязательном порядке ждут рождения сыновей. Мы в рамках своей организации в последнее время не сталкивались с тем, чтобы для родителей имел принципиальное значение пол их ребенка, с негативным отношением отцов к девочкам, но этот случай–сигнал о том, что нужно усилить работу именно с семьями, с родителями. Надо больше работать не только в социальной сфере, но и в сфере просвещения населения, особенно в деревнях. Можно было бы сделать карту, на которой бы отображалась статистика того, где чаще происходили такие случаи и углубить там работу, –отмечает она.

По словам Ашумовой, необходимо учитывать, что за одной проблемой может скрываться целый букет других проблем. Важно выявить основную проблему.

–У мужчины могут быть сложности социального плана, психологические травмы родом из детства и другие факторы, которые в конце концов приводят к такому насилию и такой ситуации. Чтобы разобраться в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход, анализ данной семьи, чтобы понять, что послужило толчком, как исправить ситуацию и избежать подобного в будущем, –считает эксперт.

Отметим, что такие случаи в восточных государствах не такая уж редкость. Случай аналогичный тому, что произошел в Азербайджане, имел место в этом году в Таджикистане–муж выгнал жену с тремя дочерьми за то, что она в очередной раз родила девочку, а не сына. Затем он продал общее жилье, уехал на заработки в Россию и никак не помогает свой семье. Очень сложно представить себе подобное в развитых странах, во-первых, потому что там мужья не зациклены на гендере своих отпрысков, во-вторых, потому что женщины в них знают свои права и то, что закон будет на их стороне и, конечно, на стороне детей. У нас же женщине чаще всего приходится рассчитывать только на себя, помощь шелтеров, и если повезет, то еще и своих родственников.