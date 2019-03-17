Бывшим заключенным протянут руку помощи

На днях в Азербайджане была утверждена структура Центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в пенитенциарных учреждениях, при министерстве труда и социальной защиты населения. О том, как это решение повлияет на жизнь бывших заключенных, # рассказал глава Правозащитного Центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

— Центры социальной адаптации бывших заключенных являются основой целой системы, которая заложена соответствующим законом от 31 мая 2007 г.

Это только часть этого процесса, причем касается она лишь тех, у кого после освобождения не оказалось жилья, то есть находящихся в самой отчаянной ситуации. Но именно до создания центров все эти годы у чиновников и не доходили руки. Дошло до того, что в феврале 2017 г. Президенту пришлось принимать еще один указ, предусматривающий создание Службы пробации с опорой на такие центры.

Неофициально это объяснялось недостатком финансовых средств. Но в соседней бедной Грузии, в отсутствие нефти уже давно создали вполне успешную службу пробации и активно делились своим опытом. К тому же ущерб от рецидивной преступности, содержания тысяч заключенных, на мой взгляд, перевешивает расходы на их адаптацию. В Грузии благодаря системе пробации удалось существенно снизить рецидивизм и уменьшить население тюрем. Как бы то ни было, наконец, и у нас дело со скрипом сдвинулось с мертвой точки.

— Будет ли способствовать создание Центра возвращению бывших заключенных к нормальной жизни?

— Безусловно, он поможет определенному проценту таких граждан. Хотя, если новая структура допустит коррупцию в своей работе, то эффективность ее деятельности сильно снизится.

В первую очередь, надо обеспечить тех, кто отбыл наказание постоянным жильем и работой. А согласятся ли пострадавшие от землетрясения или беженцы, которые ничем не провинились перед законом, уступить свою очередь бывшим уголовникам? На государственную работу бывших заключенных не возьмут из-за судимости. Но готовы ли частные бизнесмены принять к себе в компанию бывшего вора?

К тому же надо понимать, что в условиях, когда производство в колониях было практически сведено на нет, вся система исправления заключенных свелась к простой их изоляции от общества, то есть культивированию в оступившихся, но не безнадежных людях лени, иждивенчества, воинствующего неприятия работы на общее благо. Если в колонии человек возьмется убирать территорию или заниматься другими хозяйственными работами, то в глазах профессиональных воров он становится существом второго сорта — «козлом», «шнырем». И это потом переносится на мирную жизнь. Человеку, «перевоспитанному» тюрьмой в таком духе, проще ограбить кого-то в темном переулке, чем заняться каким-нибудь общественно полезным трудом.

Поэтому надо занять заключенных не игрой в нарды и бездельем за счет государства и собственных семей, а трудом и образованием.

— Какие еще меры следует предпринять для социальной адаптации тех, кто отсидел срок?

— Необходима разнообразная помощь в возвращении бывшего заключенного в общество. За нее ответственны 5 министерств (труда и социальной защиты населения, внутренних дел, образования, здравоохранения, юстиции) и в целом Кабинет Министров. Помимо жилья и работы, кому-то надо получить удостоверение личности, кому-то прописку, кто-то в тюрьме достиг пенсионного возраста. Есть те, кто из-за ареста не доучились, кто на старости лет остался без попечения и т.д. Все эти проблемы нужно решать, чтобы человек не остался на улице без средств к существованию, и не уперся в тот жизненный тупик, выход из которого многие видят в возобновлении преступной деятельности и возвращении в уже привычные тюремные стены, где хотя бы три раза в день накормят и худо-бедно вылечат.

— У многих ли получается начать жизнь с чистого листа?

— После тюрьмы жизнь уже никогда не станет прежней и уж тем более не продолжится с чистого листа. Даже после отбывания срока наказания, человек несколько лет будет сохранять судимость, что вносит определенные ограничения при трудоустройстве. Он еще долго будет на метке у местной полиции, будучи первым подозреваемым, если по соседству произойдет какое-то преступление. За время «отсидки» он растеряет часть социальных связей, «подмочит» свою деловую репутацию. После 5 лет заключения психологи замечают необратимые изменения в психике…

Хорошо, если на свободе друзья помогут ему не шприцом с наркотиком, а жильем и трудоустройством. Если рядом с ним будет семья, поддерживая его и не давая снова упасть. Если государство будет проявлять к нему не подозрение, а участие. Если же этого не будет, то велика вероятность того, что он вернется за решетку.

В свое время перевоспитанию уголовников уделялось немалое внимание. Писались книги, снимались фильмы о том, как бывший заключенный возвращается к честной жизни с помощью тех близких, кто ему поверил. В современной же литературе таких образов мало. В основном героизируется блатной мир или изображается негатив, подводящий читателя к выводу, что оступившегося человека лучше сгноить в тюрьме.

Конечно, в тюрьмах есть и такие персонажи, которые испытывают вражду ко всему миру, живут по знаменитому принципу «ЧЧВ» («человек человеку волк»). Но многие заключенные даже при всех недостатках нынешней карательной системы, находят в себе силы не возвращаться к уголовщине.

— Как часто бывшие заключенные снова оказываются в тюрьме?

— На основе информации за 2017 г. (а более свежей на сайте Госкомстата нет) можно заключить, что среди осужденных за уголовные преступления доля лиц, ранее уже совершавших преступления, выросла за 2007-2017 годы с 36% до 42%. Но тут надо учитывать, что примерно половина осужденных (47,2%) была осуждена условно или к альтернативным наказаниям. Причем, естественно, что эти меры с меньшей охотой применяются судами к тем, кто уже ранее преступал закон. Поэтому среди заключенных в колониях процент ранее осуждавшихся выше.

В одном из выступлений ответственного чиновника пенитенциарной системы называлась цифра в 65%. Среди них лиц, признанных по закону рецидивистами, то есть самых трудновоспитуемых, всего 15-17%. Это те люди, которые связали себя с преступным миром, часто с ними разорвали связи семьи. У остальных шанс перевоспитаться выше, и это подпитывает осторожный оптимизм.

— Какие плоды дает гуманизация системы исполнения наказания?

— Указ Президента о гуманизации пенитенциарной системы был принят в 2017 г. В результате, несколько сократилось число осужденных в пенитенциарных учреждениях. В частности, Президент выдвинул предложение о том, чтобы не сажать в колонии тех наркоманов, которые виновны только в потреблении наркотиков и не совершили иных преступлений. Суд до недавнего времени в ущерб справедливости воспринимал таких людей как преступников, а не как больных. Их лечили, но в тюремной, а не в гражданской больнице. Мягче стали относиться суды и к тем, кто возмещает нанесенный материальный ущерб.

Активней стали использовать условно-досрочное освобождение. Сейчас им занимается не одна, а две комиссии, и их работа перестроена так, чтобы они выезжали в пенитенциарные учреждения чаще.

Сотни подследственных сейчас носят браслеты с GPS датчиком положения. Это упростило контроль над ними и позволило обойтись вместо лишения свободы ее ограничением.

В результате, за пару лет безболезненно для общества освободили, по неофициальным данным, до 3 тыс. заключенных (каждого восьмого).