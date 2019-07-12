Бюджет на 2019 год принят Милли Меджлисом

На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден и принят в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете на 2019 год».

Как сообщает Report, в связи с повышением минимального размера заработной платы и пенсии возникла необходимость в увеличении бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана населения на 200 млн манатов, а бюджета Фонда страхования от безработицы — на 15 млн манатов.

Для покрытия этих расходов предусмотрены дополнительные поступления в размере 350 млн манатов за счет взносов по государственному обязательному социальному страхованию.

В связи с этим дополнительно предусмотрено повышение верхнего предела расходов сводного бюджета на 215 млн манатов с соблюдением требований закона «О бюджетной системе», а также сокращение на 150 млн манатов средств, выделяемых ГФСЗ для балансирования доходов и расходов.

Законопроект вынесен на голосование и утвержден.