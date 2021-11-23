На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден государственный бюджет на 2022 год.

Как сообщает АПА, внесенный в повестку дня заседания законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» после обсуждений был принят во втором чтении.

Согласно проекту, доходы государственного бюджета на 2022 год составляют 26 816 000,0 тыс. манатов, расходы — 29 879 000,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы 25 874 497,0 тыс. манатов, местные доходы 941 503,0 тыс. манатов, централизованные расходы 28 900 041,0 тыс. манатов, местные расходы 978 959,0 тыс. манатов).