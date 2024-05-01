Парламент Грузии на пленарном заседании во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

«83 — за, 23 — против. Проект (об иноагентах) во втором чтении принят», — сказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Законопроект во втором чтении рассматривался со вторника. Во вторник парламентарии не успели вынести проект на голосование, было принято решение продолжить рассмотрение в среду. Между депутатами состоялись острые дебаты. Спикеру парламента пришлось удалить четырех депутатов от оппозиции за нарушение регламента.

Согласно процедуре, далее законопроекту предстоит пройти окончательное, третье чтение. В случае, если и тогда проект будет поддержан, его направят на подпись президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства уже заявила, что наложит вето на закон. В таком случае парламенту придется запустить процедуру по преодолению вето. Для этого необходимо согласие как минимум 76 депутатов из 150. У правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на сегодня в парламенте 84 мандата.

Параллельно заседанию парламента у стен законодательного органа несколько тысяч человек протестуют против законопроекта. Они требуют, чтобы власти отозвали документ. Парламент Грузии 17 апреля одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого высказывались президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы». (ТАСС)