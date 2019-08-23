Более 120 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы

По меньшей мере 122 палестинца пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Как передает ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Maan со ссылкой на Министерство здравоохранения прибрежного анклава. При этом у свыше 50 человек, включая троих медиков, зафиксированы огнестрельные ранения.

Несколько сотен жителей сектора после пятничной молитвы вышли на 71-й «Марш возвращения» и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь по арабам, которые приближались на опасное расстояние к пограничной полосе.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках «Марша возвращения», одно из главных требований протестующих — снятие израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

В основном шествия проходят по пятницам, и именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. По данным Минздрава, с начала проведения пятничных маршей погибли более 300 человек, свыше 17,5 тыс. пострадали.