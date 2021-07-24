По меньшей мере 146 палестинцев пострадали в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, передает ТАСС.

«Общее число раненых, с которыми наши бригады работали сегодня в районе населенного пункта Бейта на юге провинции Наблус, достигло 146», — приводит текст сообщения местная радиостанция South Al-Aqsa.

Уточняется, что 34 человека пострадали вследствие применения резиновых пуль, девять получили огнестрельные ранения, 87 арабов пострадали от воздействия слезоточивого газа, семеро получили ожоги, остальные девять получили травмы в результате избиения полицейскими.

Как отмечает радиостанция, израильские силовики мешали работе медицинских бригад Палестинского общества Красного Полумесяца и стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько врачей также получили травмы.