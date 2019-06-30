Беспокойные будни Асса Небес

Тяжела и неказиста была жизнь «главного летчика» одного южного города. Казалось бы, столько богатств сколотил он на посту воздушного монополиста, сколько объектов недвижимости закупил он сам и члены его семьи, как в южном городе, так и за его пределами. А дельфин во дворе имения Асса! Красота! Живи и радуйся, казалось бы. Так нет же — мешали ему совершенно несознательные сограждане, имевшие наглость совершать путешествия в государство, женская половина которого по праву снискала звание самых красивых представительниц слабого пола в мире.

Вот уже который раз отрывали Асса Небес от дольче виты сообщением о том, что в стране самых красивых в мире женщин задержали очередную партию мужчин из южного города. Задерживали их не просто так, а по поводу. Мало того, что эти не лучшие представители южного города не владели каким-либо языком, с помощью набора слов из которого их поняли бы местные пограничники, так они и цели своего прибытия туда поведать не могли. Хотя бы с помощью рисунков, погранцы были готовы и на это!

Обратного билета на Родину у засланцев тоже не было. К кому они прилетели, где будут оставаться, на что собираются жить и питаться? На все эти ожидаемые вопросы южногородцы отвечали, чаще всего, бессвязным и непонятным мычанием. Понятно, что никто от них полемической беседы на тему причин продажности Европы в разрезе последних событий в ПАСЕ не требовал, но хотя бы средства при себе у них должны были быть!

Так вот не было средств. Жалкие пара десятков долларов, что они извлекали из широких штанин дубликатом бесценного груза, не могли успокоить пограничников страны прибытия. Ведь на них нельзя было прожить и пары суток! А в то, что перед ними йоги, привыкшие к отказу от воды и питья, никто не верил. Вот и принималось решение — депортация обратно в южный город. Это-то и бесило Асса.

Ведь, не сознательных искателей путешествий из одного с ним города посылали обратно не за счет страны прибытия, а за счет той страны, гражданами которой они являлись. То есть, Ассу Небес приходилось выделять им несколько мест в самолетах, которые он искренне считал своей собственностью, хотя покупались они за государственный счет.

Впрочем, он считал своей собственностью и аэропорт, а также был убежден в своем праве не допускать на местный рынок известные в мире лоукостеры, в результате чего многие южногородцы оказывались перед дилеммой — платить дороже и лететь из родных пенатов, либо платить дешевле, но отправляться в нужное место, предварительно посетив соседнее государство, откуда полеты были гораздо бюджетнее?

Впрочем, их душевные и финансовые проблемы мало интересовали Асса. Он был известным сибаритом и нервничал, когда его выводили из зоны комфорта. А происходить это стало все чаще. Намылились, понимаешь, летать жители одного с ним города в страну прекрасных женщин, не имея при себе достаточных средств и иных аргументов убеждения тамошних пограничников! Устав от количества такого рода новостей, Небесный всерьез подумывал закрыть рейсы южного города в страну флага цвета пшеницы и неба.

Нет рейсов — нет проблем, думал он. То, что таким образом проблемы появились бы у десятков тысяч людей, которые беспрепятственно и без каких-то проблем летали в оба конца, его не волновало. Асс был слишком стар и тучен, чтобы меняться, чтобы отказываться от того образа жизни, к которому так привык. Была бы его воля, он вообще бы закрыл все и везде, что наносило ущерб его спокойствию. Как видим, над миром нависла реальная угроза. А вы говорите — Третья мировая! Оказывается, Асс Небес потенциально был куда опаснее. К счастью, только потенциально…