Начиная со вчерашнего дня европейские страны одна за другой начали объявлять о выводе своих дипломатов из Киева и обратились к своим гражданам, чтобы они покинули территорию Украины. Сегодня Минобороны Великобритании также заявило о том, что ее военные инструктора покинут Украину.

Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что «нападение России на Украину может начаться в любой момент», одновременно США отправили свои войска в Польшу и Румынию. Ряд западных СМИ даже объявили датой начала войны 15 февраля, а другая часть — 16 февраля.

Во всем этом информационном потоке главной новостью Reuters стало то, что Запад не намерен отключать Россию из системы SWIFT, так как «отключение России от SWIFT никому не будет выгодно».

«Я думаю, все-таки, Россия никаких войск вводить не собирается. Единственным случаем, когда это было бы возможно, является начало крупных антитеррористических действий ВСУ против ОРДЛО. Но Украине сейчас совершенно невыгодно и опасно активизировать свою антитеррористическую деятельность. Слишком много рисков», — сказал в беседе с # политолог Александр Сытин.

По его словам, вся эта дипломатическая истерика Кремля направлена на принуждение Украины к выполнению Минских соглашений, прежде всего в части начала прямых переговоров с террористами Донбасса, после чего должны последовать автономия, амнистия, имплементация и прочие грозящие Украине самоликвидацией последствия этих соглашений.

«Серьезных намерений воевать у Кремля скорее всего нет. В любом случае более или менее приемлемое время для наступления на Украину упущено, не столько с точки зрения сроков, сколько с точки зрения политических последствий этого шага», — полагает аналитик.

Говоря о том, насколько готов Запад вводить жесткие санкции против России, эксперт отметил, что «Западу очень не хочется этого делать». Аналитик считает, что западные страны не готовы отключать Россию из системы SWIFT, так как они не готовы к нанесению серьезного удара по русским активам во всех их формах за рубежом.

«Запад также не готов работать над программой защиты демократических свобод, что совершенно бесперспективно, и с тем, что реально может угрожать России — с национальными сепаратистскими программами. Западным странам просто лень и денег жалко», — отмечает аналитик.

Во Франции электоральный период. Главные оппоненты Макрона выступают за крепкое сотрудничество Франции и России, а ряд из них, такие как Валери Пекресс и Эрик Земмур, выступают за выход из НАТО и создание альянса с Москвой.

«Макрону главное, чтобы он не переступал общего согласия в рамках евроатлантического партнерства и членства в НАТО. Искать же популярности у прорусски настроенных французов и любителей Путина в своей стране никому не возбраняется. Дипломатическая фразеология, если и является частью политики, то не основной её частью, и не определяет политику целиком. Пока Франция остается в НАТО и в принципе привержена атлантической солидарности, опасаться нечего», — добавил Сытин.

Одно дело говорить о войне, передвигать войска то в одну сторону, то в другую, показывать, что санкции ни на что не влияют, а другое дело реальная война, экономические санкции и прочее. Это две разные стороны одной медали. Понятное дело, что европейские страны, а именно Германия и Франция, которые ответственны за безопасность Европы, готовы пожертвовать и Украиной, и даже всем постсоветским пространством дабы Россия не начинала войну, чего не скажешь о Великобритании и США. Однако другой вопрос: насколько сама Россия серьезно готова к такому развитию ситуации?

По мнению Александра Сытина, «Кремль совершенно не волнуют ни экономические, ни людские потери».

«Любые трудности будут использованы для консолидации этого народа, который в принципе этого жаждет и ждет. Если Путин добавит к этому несколько политических процессов и крупных конфискаций, его рейтинг взлетит до небес. Это как раз то, чего не понимает Запад. Тут материальное благосостояние большинства народа не значит ровным счетом ничего ни в политическом, ни в экономическом, ни в социальном плане», — резюмировал аналитик.