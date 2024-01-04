Компания Microsoft изменит клавиатуру своих персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11, добавляя «клавишу искусственного интеллекта» Copilot. Об этом написал корпоративный вице-президент и директор по маркетингу Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).

«Сегодня мы рады сделать следующий значительный шаг вперед и представить клавишу Copilot на персональных компьютерах с Windows 11», — говорится в сообщении.

Microsoft 365 Copilot является инструментом взаимодействия с искусственным интеллектом при работе в таких графических программах, как Word и Excel.

Корпорация Microsoft уже выпустила интеллектуальный чат-бот Copilotс для устройств компании Apple. Она вышла через несколько дней после выхода Copilot для мобильных устройств на Android.