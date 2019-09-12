Бэнкси прокомментировал уничтожение своего граффити о Brexit

Уличный художник Бэнкси впервые отреагировал на уничтожение одной из своих работ, которая посвящена Brexit. Как передает Газета.Ru, об этом написл в своем инстаграме.

В конце лета 2019 года графити с изображением рабочего, который отбивает одну из звезд на флаге Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр.

Бэнкси опубликовал фотографию с новой версией граффити, которую он планировал сделать после того, как пройдет Brexit: на нем изображен все тот же рабочий со звездной, а флаг Евросоюза упал и лежит под его ногами.

«Не важно. Я думаю, что белый флаг говорит о том же не хуже», — заявил художник.

| 2019-09-12T22:06:26+00:00 12 сентября 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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