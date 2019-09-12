Бэнкси прокомментировал уничтожение своего граффити о Brexit

Уличный художник Бэнкси впервые отреагировал на уничтожение одной из своих работ, которая посвящена Brexit. Как передает Газета.Ru, об этом написл в своем инстаграме.

В конце лета 2019 года графити с изображением рабочего, который отбивает одну из звезд на флаге Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр.

Бэнкси опубликовал фотографию с новой версией граффити, которую он планировал сделать после того, как пройдет Brexit: на нем изображен все тот же рабочий со звездной, а флаг Евросоюза упал и лежит под его ногами.

«Не важно. Я думаю, что белый флаг говорит о том же не хуже», — заявил художник.