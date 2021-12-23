На днях находящийся под арестом экс-президент Саакашвили выступил с поддержкой инициативы ныне действующего президента Саломе Зурабишвили, которая затеяла процесс примирения и налаживания диалога между всеми политическими силами Грузии – всё ради преодоления затянувшегося политического кризиса в стране. А вчера стало известно, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) готова участвовать в переговорах с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом заявил журналистам депутат парламента, член политсовета ЕНД Заал Удумашвили.

«Главное, чтобы у всех сторон была готовность к совместному поиску путей преодоления политического кризиса. Мы идем на переговоры без каких-либо предварительных условий», — сказал представитель основной оппозиционной партии.

Он также заявил, что призывает все остальные стороны конфликта перестать предъявлять оппонентам условия и согласиться на переговоры. Удумашвили заявил, что в ЕНД готовы преодолевать сложившийся политический кризис.

По его словам, в стране сегодня не только политический кризис, а и политический тупик, и выход из него нужно искать всем вместе.

«Главное, чтобы у всех сторон была готовность к совместному поиску путей преодоления политического кризиса. Мы идем на переговоры без каких-либо предусловий и призываем все стороны к тому, что сегодня не время предъявлять друг другу предусловия, а сейчас время для диалога, разговора и совместного поиска путей, которые помогут нам преодолеть этот политический кризис. Поэтому, встреча обязательно состоится и «Национальное движение» будет на ней представлено», — заявил Удумашвили.

Напомним, в целом ЕНД выступает за смену власти в стране. «Националы» регулярно проводят уличные акции, на которых происходит противостояние с полицией. Лидеры «Мечты» называют партию «радикальной оппозицией», а также заявляют, что нельзя допустить возвращения «режима Саакашвили».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что постарается примирить все стороны. Она стала проводить индивидуальные встречи с лидерами политических партий. Она называет это процессом национального примирения.

Вообще-то, политическое противостояние в Грузии началось еще до пандемии и с тех пор продолжается, не прерываясь, с разной степенью остроты. Поэтому, конечно, есть большие сомнения в том, что на сей раз удастся наладить диалог и устойчивое перемирие на основе каких-то общих для всех правил поведения.

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Торнике Шарашенидзе, руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор:

— Я думаю, что это будет не так просто сделать, потому что главные игроки – «Мечта» и «Нацдвижение», по-прежнему нацелены на уничтожение друг друга. ЕНД ставит условием освобождение Саакашвили, что, конечно, невозможно, ну а «Мечта» говорит, что примирение возможно, только если «Нацдвижение» покается в своих грехах. Понятно, это потому, что у «Мечты» сейчас сильные позиции, и она уступать не собирается.

Конечно, попытка не пытка, но с другой стороны, процесс, скорее всего, не пойдет далеко, если не появятся новые политические силы. Как бы это банально не звучало. Думаю, что поляризация останется в силе, и пока что выхода из этого нет.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Сомнения в возможной эффективности диалога между оппозицией и властями действительно очень большие. Обе стороны продолжают взаимные обвинения, а лидер правящей партии даже накануне сравнивал партию Михаила Саакашвили с нацистами. В таком неконструктивном, агрессивном ключе говорить о каком-либо примирении невозможно. Конкретно для партии ЕНД результатом диалога должно стать освобождение Саакашвили из тюрьмы. Для других — проведение честных, открытых слушаний по его делам с привлечением выбранных ЕС и США наблюдателей или даже участников процесса.

Для власти примирение вообще не интересно, потому что одна из главных целей Иванишвили и его команды — уничтожить партию Саакашвили. Если не получается уничтожить — хотя бы максимально использовать эту силу, играть на пропаганде и дезинформации о том, что они ужасные, а вот власти — святые. Правящая партия опять и опять разыгрывает эту карту, еще больше стравливая между собой своих немногочисленных сторонников, умеренную оппозицию и оппозицию более активную — тех, кто поддерживает Мишу и его партию.

Поэтому никакого выхода из кризиса я не вижу, пока не будет проведен или честный суд над Саакашвили с международным участием, или честные досрочные выборы также с непосредственным участием партнеров с Запада и, возможно, назначенных спецпредставителей с широким мандатом. Главное слово в обоих вариантах — открытость и честность. Пока этого всего нет, говорить о прекращении вечного кризиса невозможно.