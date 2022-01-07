Власти КНДР потребовали образцы почерка у граждан после того, как на одной из улиц города появилась надпись, оскорбляющая Ким Чен Ына.

Как передает Газета.ру со ссылкой на LADBible, оскорбительная надпись появилась в одном из престижных районов Пхеньяна во время заседания пленарного собрания Центрального комитета Корейской рабочей партии. После того, как граффити было обнаружено 22 декабря, местные власти удалили надпись и оцепили район.

«Ким Чем Ын — плохой человек. Из-за тебя люди умирают от голода», — было написано на стене.

После этого сотрудники полиции взяли образцы почерка у местных жителей и студентов, пытаясь найти виновного. Кроме того, должностные лица просматривают видео с камер наблюдения, но автор послания до сих пор неизвестен.