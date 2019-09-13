Бакинцам везут проект Зеленского

В Баку едут популярные артисты знаменитой студии «Квартал-95», главной звездой в которой еще до недавнего времени был Владимир Зеленский, ныне – новоизбранный президент Украины.

Как сообщает #, выступление юмористов состоится на сцене Дворца Гейдара Алиева 24 октября.

После того, как основатель и художественный руководитель «Квартала – 95» Зеленский был избран руководить страной, ему пришлось оставить творческую деятельность, поэтому бывший актер больше не гастролирует со своей командой.

Однако по окончании срока своих полномочий президент Украины намерен вернуться в родной проект, по крайней мере, об этом пишут украинские СМИ и Википедия.

Студия «Квартал-95» была основана в Киеве 2003 году на базе одноименной команды КВН и сегодня представляет собой одну из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: художественное полнометражное кино, комедийные сериалы, масштабные ТВ-шоу, телефильмы, мюзиклы и собственные форматы, концерты, фестивали юмора, анимация, ивенты и многое другое.

Юмористические концерты коллектива пользуются огромной популярностью и всегда собирают полные залы.

Особый узнаваемый стиль «Квартала 95» – это сочетание хорошего юмора и позитивного взгляда на жизнь, актуальности и острой политической сатиры, а также ориентация на общечеловеческие и семейные ценности.

«Наша амбициозная задача — сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив. В этом направлении мы и развиваемся, стремясь, конечно, к мировому господству», — именно так в свое время Владимир Зеленский обозначил приоритеты «квартала».

В начале 2018 года Зеленский все же успел совершить свой первый визит в Азербайджан в составе студии «Квартал – 95», став участником международного фестиваля «Весело». В Баку у него оказалось огромное количество фанатов.