Законопроект о помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов находится в пути в Южную Корею, чтобы его мог подписать президент США Джо Байден, посещающий эту страну.

Эту информацию подтвердил CNN представитель Совета национальной безопасности США, пишет «Европейская правда».

Законопроект «доставляет тот, кто уже ездил в регион в рамках своих должностных обязанностей», сообщил собеседник.

«Законопроект направляется в Южную Корею для подписания президентом, и его везет человек, уже ездивший в регион в рамках своих официальных обязанностей», — сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

По данным издания The Washington Post, в нем также предусмотрена передача Украине современных американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства. Именно поэтому быстрое подписание законопроекта является таким неотложным (eurointegration.com.ua).