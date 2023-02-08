Безграничны наши боль и переживания за братскую Турцию, где накануне произошло разрушительное землетрясение.

Как сообщает #, в столице Азербайджана создано несколько крупных пунктов по приему гуманиторной помощи от всех желающих помочь пострадавшим.

Поток людей на улицах Баку, протянувших руку помощи братскому народу, не прекращается.

Граждане Азербайджана круглосуточно везут пакеты с предметами первой необходимости, а также электрические обогреватели, медикаменты, одеяла, теплую верхнюю одежду и мн.др. В огромном количестве в пункты по приему помощи доставляются продукты, которые привозят самые обычные люди.

Сотни волонтеров помогают расфасовывать вещи по коробкам, занимаются сортировкой и приемом одежды.

Несмотря на низкую температуру и холод, бакинцы приходят пешком, приезжают на автомобилях, причем речь идет о людях всех возрастов — от мала до велика.

Предлагаем читателям фоторепортаж # из Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, где разбит крупнейший пункт сбора гуманитарной помощи в Турцию.