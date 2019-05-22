Алсу выступила с первым заявлением о скандале с дочкой

Певица Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой на музыкальном шоу «Голос. Дети».

Как сообщает РИА «Новости», в интервью радиостанции «Серебряный дождь» певица предположила, что юные конкурсанты были «втянуты в какие-то игры» и поделилась надеждой, «все закончится хорошо».

Первый канал был вынужден отменить результаты финала шестого сезона конкурса после того, как были обнаружены следы накрутки голосов в финальном голосовании, определившем победительницу. Теперь финалистов соберут в спецвыпуске передачи. Будет ли принимать в нем участие Микелла, пока неизвестно.

По словам Алсу, она даст развернутый комментарий по поводу скандала с победой 1 июня, в День защиты детей.