Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева (омбудсмен) распространила заявление в связи с 31-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что для восстановления справедливости и предотвращения повторения подобных актов геноцида против человечности, государства мира, международные организации должны дать международную политическую и правовую оценку Ходжалинскому геноциду и другим военным преступлениям, совершенным Арменией.

В заявлении отмечается, что виновные в совершенном геноциде должны предстать перед международным судом, необходимо принять решительные меры в этом направлении.