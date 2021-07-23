Сегодня состоялась премьера дуэта народного артиста Азербайджана EMINa и популярной российской певицы Алсу. Первая коллаборация артистов представлена в виде новой песни и клипа «Разные», сообщает #.

Клип снят в черно-белых тонах, а захватывающие кадры по-настоящему очаровывают поклонников: до последних секунд финал истории о лирической любви остается загадкой.

«Я безумно рад, что именно с Алсу мы спели эту красивую песню. Мы дружим очень много лет, и вопрос о совместной работе всегда обсуждался нами. И, наконец, это произошло! Песня очень красивая. Мы действительно очень разные, у нас разные истории любви. В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом», — поделился EMIN своими впечатлениями от совместной работы с певицей.

Песня «Разные» впервые прозвучала на музыкальном фестивале «ЖАРА» в конце июня.

«Мы очень долго искали ту самую песню, которая бы подошла нам. И я благодарю нашего автора Дарью, которая написала этот очень красивый трек. Наш клип по настроению как старое кино, в котором нет лишних слов — вместо них говорит музыка. Какими бы разными вы не были, любовь все равно побеждает» — рассказывает Алсу.

Режиссер и оператор видео — Евгений Курицын. Автор музыки и слов — Дарья Кузнецова.

Клип можно посмотреть здесь: