Адвокат Трампа: Штаб Клинтон имел связи с Украиной

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины. Об этом юрист сказал в эфире CNN 21 апреля.

«Люди из штаба Клинтон говорили с украинцами. Как насчет всех тех связей, которые имелись между кампанией Хиллари и Украиной?», — прокомментировал адвокат слова журналиста о контактах окружения Дональда Трампа с россиянами.

Джулиани выразил удивление в связи с тем, что данным связям в США не уделяют такого же внимания, как утверждениям о контактах между штабом Трампа и россиянами.

«Нет ничего плохого в том, чтобы получить информацию от россиян. Все зависит от того, откуда она поступила. Кто сказал, что это вообще незаконно?» — добавил он.

В середине 2017 года в Белом доме заявили, что украинское посольство в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года помогало Демократической партии США, от которой баллотировалась Хиллари Клинтон.

Заявление администрации американского президента стало первым официальным обвинением Украины во вмешательство в выборы президента.