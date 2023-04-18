Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет шансов вернуться в Белый дом, а нынешнему главе администрации Джо Байдену по силам победить любого кандидата от Республиканской партии. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Sky News.

«Я всегда думала в особенности о его достижениях в бизнесе, но потом мы увидели его в политике и в правительстве, он был человеком, который совершенно не заботился о правилах. Он совершенно не заботился о законе», — сказала Клинтон, говоря о Трампе.

Она считает, что даже будучи выдвинутым от Республиканской партии на пост лидера страны, вернуться в Белый дом Трампу не удастся.

Кроме того, по словам экс-госсекретаря, конкуренцию Байдену не сможет составить и губернатор Флориды Рон Десантис, который рассматривается как главный фаворит на выдвижение от республиканцев на выборы лидера страны в 2024 году. Клинтон подчеркнула, что за пределами штата его никто не знает, а в самой Флориде «люди видят, что он делает сумасшедшие вещи». (Газета.Ру)