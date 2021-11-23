Майкл Коэн – бывший личный адвокат и помощник экс-президента Дональда Трампа – вышел из федерального суда свободным человеком после отбывания трехлетнего срока под надзором за нарушение финансирования избирательной кампании и другие преступления.

55-летний Коэн заявил журналистам перед окружным судом в Манхэттене, что намеревается сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы «гарантировать, что другие понесут ответственность за свои грязные дела, и чтобы никто когда-либо не считал, что может быть выше закона».

Через несколько минут после освобождения Майкл Коэн опубликовал в «Твиттере» фотографию, на которой он улыбается, держа в руках документы об освобождении.

«Вот как наконец-то выглядит свобода!» – написал он.

Коэн, который представлял свои интересы во время судебного процесса, признал себя виновным в декабре 2018 в незаконном финансировании избирательной кампании, уклонении от уплаты налогов и других правонарушениях.

Разрушительные последствия COVID-19 для заключенных в США привели к досрочному освобождению Коэна из федерального тюрьмы, в которой он провел чуть больше года. Оставшийся срок бывший адвокат Дональда Трампа провел в своей квартире на Парк-авеню. (Голос Америки)