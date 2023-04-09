Защита экс-президента США Дональда Трампа намерена добиваться снятия с него всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов до следующего судебного заседания, назначенного на декабрь 2023 года. Об этом заявил адвокат Трампа Джим Трасти в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Есть законодательные основания для требования снятия обвинений. Я ожидаю, что будет несколько хорошо обоснованных ходатайств о снятии обвинений. Все дело основано на шатких законодательных основаниях, это, скорее, умственная гимнастика», — сказал он.

«Ходатайства о снятии обвинений будут приоритетом. <…> Что касается ходатайств о смене места рассмотрения дела, то Манхэттен, где дело рассматривается сейчас, на прошлых выборах был на 87% за Байдена. Это твердыня либерализма и активизма, и это негативно влияет на процесс. Но посмотрим. Пока еще слишком рано об этом говорить», — добавил он.

Трасти отметил, что общественность увидит «очень много обоснованных ходатайств, вероятно, задолго до декабря, когда состоится следующее заседание». (ТАСС)

