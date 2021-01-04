Зять Трампа помог Катару урегулировать отношения с другими арабскими странами

Старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог в достижении соглашения между Саудовской Аравией, Катаром и рядом других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

Соглашение будет подписано 5 января, указано в сообщении.

Согласно договоренности, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет снимут блокаду с Катара, который в свою очередь откажется от исков к этим странам, рассказали в Белом доме. Там добавили, что достичь соглашения помог Кушнер, он будет присутствовать на подписании.