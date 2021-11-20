Президент Молдовы Майя Санду на конференции 19 ноября подчеркнула, что Кишинев поддерживает диалог с Тирасполем по приднестровскому вопросу, несмотря на то, что мнения сторон часто не совпадают, а молдавские власти не признают политические события на левом берегу Днестра. «Другого варианта разрешения приднестровского конфликта нет», — добавила она, передает NewsMaker.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу ожиданий Кишинева от выборов «президента» Приднестровья, Санду отметила, что молдавские власти не признают эти выборы. «Мы считаем эти выборы незаконными, поэтому никаких ожиданий по поводу результатов у нас нет. Премьер-министр говорила с господином Красносельским (лидер сепаратистов), потому что там наши люди и мы должны поддерживать диалог. В этом году мы пытались помочь, чем можем, что касается вакцин. Мы всегда выделяли часть закупленной или полученной партии, учитывая интересы наших граждан на правом берегу Днестра», — отметила Санду.

Президент заявила, что Кишинев желает разрешения конфликта, но, очевидно, это долгий процесс. «Нет легких и быстрых решений, но это не значит, что мы не должны готовиться, чтобы когда „все сложится“ — появятся внешние и внутренние условия, это решение можно было использовать», — добавила она, подчеркнув, что самая важная задача Кишинева сейчас — не допустить эскалации конфликта, но и не допускать злоупотреблений со стороны Тирасполя.

«Режим в Тирасполе допускает похищения наших граждан. Это уязвимое место — многие наши граждане живут там или работают. Но мы должны держаться своей линии и не допустить новый конфликт», — добавила президент.

Напомним, что в сепаратистском Приднестровье 12 декабря состоятся выборы лидера. Пока зарегистрировали только одного кандидата — нынешнего «президента» Вадима Красносельского.

Санду ясно дает понять, что не видит никаких вариантов вооруженного возвращения восточных земель, но при этом говорит об ожидании каких-то «внешних и внутренних условий», при возникновении которых возможно решение Приднестровской проблемы. Интересно, на что намекает президент Молдовы? Это как-то связано с политикой Кремля, с присутствием в Приднестровье российских военных? И что за похищения людей происходят в сепаратистском регионе?

Эти вопросы прокомментировал # известный молдавский эксперт, доктор истории, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский:

— Какие сейчас существуют проблемы, мешающие решить вопрос Приднестровья?

Во-первых, нет желания со стороны Тирасполя содействовать реинтеграции.

Во-вторых, Россия, на словах поддерживая территориальную целостность Молдовы, на деле потворствует сепаратистам. И факт нахождения российской армии на этой территории, явно свидетельствует об этом.

В-третьих, со стороны Молдовы тормозится процесс создания единого таможенного пространства, хотя Украина готова нам в этом помочь и создавать совместные пограничные и таможенные посты на своей территории.

В-четвертых, у Молдовы нет четкого понимания, как реинтегрировать экономику и финансы двух частей Молдовы. А если и есть, то на практике эта программа не реализуется.

В-пятых, молдавская сторона пока не вынесла на обсуждение особый статус региона и это также тормозит процесс реинтеграции.

Нынешняя власть Молдовы также озабочена тем, что в прошлые годы недостаточной была реакция властей на похищении граждан Молдовы сепаратистами. Причем похищали иногда с помощью правоохранительных органов Молдовы с территории, контролируемой законной властью. Недовольство вызывает также нарушение прав человека на территории Приднестровья и преследование за политическую позицию.

Что касается выборов так называемого президента, то они не признаются властями Молдовы легитимными. К тому же, проходят с многочисленными нарушениями.

Президент Молдовы неоднократно подчеркивает, что не видит никаких вариантов вооруженного возвращения восточных земель.

Что касается заявления президента, когда „все сложится“ (сойдутся звезды), когда появятся внешние и внутренние условия, то тут следует пояснить. «Внутренние причины» — это динамичное и стабильное развитие экономики Молдовы и повышение уровня благосостояния граждан, что должно стать привлекательным для жителей Приднестровского региона. «Внешние условия» — это согласие ЕС и США оказать материальную помощь процессу реинтеграции и готовность России не словами, а делами поддержать территориальную целостность Молдовы, а также вывести свой воинский контингент из Молдовы (территория Приднестровья).

По моему мнению, соответствующие условия, когда «сойдутся звезды», наступят не скоро. Но этот день необходимо приближать…