Однозначно, от пригожинского мятежа в выигрыше оказался лишь старый лис. Президент Беларуси Александр Лукашенко умело воспользовался сложившейся ситуацией, страхом и слабостью Путина, чтобы восстановить свою политическую репутацию, приобрести политические очки, выставить себя в глазах мира миротворцем, умелым переговорщиком, и выступить в роли спасителя российской государственности и лично самого Путина.

Весь мир наблюдал, с каким удовольствием и смаком «батька» рассказал журналистам о своем разговоре с Владимиром Путиным во время мятежа вагнеровцев. В эти минуты он явно чувствовал себя не младшеньким в союзном государстве, а старшим братом обижаемого малого. Лукашенко с лихвой расплатился за все годы унижений, которым изощренно его подвергал большой брат маленького роста.

Батька аж впал в экстаз. С каким наслаждением он пересказывал свой разговор с Путиным, который признался ему, что Пригожин не хочет с ним разговаривать, «не берет телефон». Примечательно, что разговор состоялся по инициативе Путина, то есть в ситуации внутриполитического кризиса, серьезной угрозы российской власти, опосредованно и союзному государству, членом которого является и Беларусь, Лукашенко к утру 24 июня все еще не созвонился с Путиным, не выразил свое беспокойство и поддержку.

Информация к размышлению. Сообщение белорусского госагентства «Белта»:

На фоне «тревожной» информации по России, которая начала поступать утром 24 июня, Лукашенко доложили, что Путин хочет с ним связаться. Российский президент позвонил сам сразу после своего обращения. «Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности, генерала Тертеля мне докладывают: Президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России».

«Давай, говорю [Путину], поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берёт, ни с кем разговаривать не хочет», — припомнил разговор с президентом России белорусский лидер.

Эйфория, которую Лукашенко приписывал Пригожину, судя по его пересказу событий, охватила и его самого – то ли «батька» заразился через мобильную связь, то ли у него с главарем «Вагнер» идентичная психика. Настал его звездный час! Надо было только продемонстрировать решительность и умение торговаться, кстати, последним навыком он овладел в полной мере за все годы общения с Путиным. И он мастерски воспользовался предоставленной ему исторической возможностью. Тем более, что и сам Пригожин, отказывающийся говорить с кем-либо из российского руководства, включая самого Путина, с Лукашенко говорить охотно согласился — «С Александром Григорьевичем буду».

Короче, «батьке» удалось отговорить Пригожина от дальнейшего продвижения на Москву, убедить его развернуться обратно всего в 200 км от столицы, более-того – вернуть войско в полевые лагеря, а самого забрать в Минск.

Операция по спасению Путина удалась на славу, и теперь Путин в долгу перед «батькой» по гроб жизни. Ну а самый главный итог – Лукашенко выставил Путина перед миром посмешищем, рассказав об этом диалоге. Отомстил на славу. За все годы унижений и издевательств, которым с особым цинизмом его подвергал Путин, особенно после августовских событий в Беларуси 2020 года.

Всем хорошо известен диалог Лукашенко с Путиным 17 февраля 2023 года в Москве, куда он вынужден был прилететь по очередному вызову кремлевского тирана. В ответ на приветствие Путина Лукашенко с присущей колхознику правдивостью и с досадой пробубнил — «Как будто я мог не согласиться». То есть, Минску от Москвы никуда не деться.

Еще более яркий симфолизм, демонстрирующий отношение былого всесильного Путина к Лукашенко, можно было наблюдать по фотографиям со встречи в сентябре 2020 года, сразу после августовских событий.

На них Путин явно демонстрировал отношение сюзерена к вассалу — перед ним то ли полусидел, то ли полулежал человек с бегающими глазами в ожидании вассального договора и конспектировал речи Самого.

Теперь же Лукашенко стал героем дня, взяв на себя не только переговоры с главарем мятежников, но и командование силовыми структурами России, которые оказались предоставленными самим себе и предпочли воздержаться от резких шагов, занявшись в основном организацией передислокации своих семей и финансовых средств. Лукашенко же выступил координатором между российскими силовиками, быстро разрулил ситуацию, примирил всех, остановил мятеж, предотвратил военный переворот, фактически показал себя как сильный лидер и президент союзного государства.

Зная характер Лукашенко, можно предположить, что разговор в его версии несколько приукрашен, с добавлением элементов баек, но по факту ему действительно удалось быстро купировать процесс и спасти Путина от свержения.

По итогу, в сознании обществ союзного государства Россия-Беларусь произошла переоценка политического веса лидеров этих стран однозначно в пользу Лукашенко. Эта ситуация изменила соотношение сил. Один из них продемонстрировал абсолютную слабость и трусость, другой – силу, находчивость и героизм, пусть и ложный, заявив о готовности направиться защищать Москву. Россиянам впору заменить Путина «батькой», или же избрать Лукашенко президентом Союзного государства.