Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд чудом остался жив после падения столба ЛЭП на автодорогу. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, инцидент произошел из-за шторма, который с корнем вырвал опору линии электропередачи в момент, когда проезжал Александер-Арнольд. Столб упал на машину, двигавшуюся перед автомобилем звезды «Ливерпуля». Футболист успел нажать на тормоз и избежал ДТП. Отмечается, что водитель другой машины также остался жив.

Ранее шторм «Бабет» обрушился на Ирландию, вызвав наводнения в некоторых районах. Так, на юге страны затопило около ста домов. Жители Британии описывают погодные условия фразой «библейский дождь».

25-летний Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля». За основную команду он выступает с 2016 года. В ее составе защитник стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.