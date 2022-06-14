Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан республики прийти 16 июня на митинг в Тбилиси, на площади Европы, чтобы поддержать европейский курс, передает ТАСС.

«16 июня я предлагаю вам собраться на площади Европы и у парка Рике. Посмотрим друг другу в глаза и покажем Европе себя, наше единство, волю. Население, общество, я, представители политических партий, власти — все будем рядовыми гражданами. Не будет выступлений, заявлений, плакатов», — сказала Зурабишвили во вторник в ходе своего телеобращения, добавив, что митинг назначен на 17:00.

Глава государства обвинила правительство в том, что оно не сумело должным образом поработать с европейскими партнерами, чтобы еще больше убедить их в предоставлении республики статуса кандидата в члены Евросоюза. Она также обвинила оппозицию в том, что та посылает ЕС неправильную информацию о происходящем в стране. Зурабишвили еще раз призвала все стороны к единству.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта направил заявку в ЕС для получения страной статуса кандидата на вступление в сообщество. В ответ на это 11 апреля Евросоюз передал Грузии опросник. 2 мая республика направила Евросоюзу первую часть заполненного документа, а 10 мая — вторую.

Грузия с 2009 года является участником программы «Восточное партнерство», направленной на развитие сотрудничества ЕС с бывшими республиками СССР. В 2014 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является положение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право без виз совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны