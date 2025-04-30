После прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году отношения между правящей командой и Армянской апостольской церковью не заладились.

Пашинян справедливо посчитал, что ААЦ больше занимается не своими прямыми обязанностями, а политической деятельностью, хотя согласно конституции, церковь отделена от государства.

Подобный подход новых властей создал определенные сложности для «исключительной» роли церкви в обществе, и соответственно несколько пошатнули, казалось бы, непоколебимые позиции ААЦ. Разлад углубился после 44-дневной войны, когда Гарегин II 8 декабря 2020 года, спустя месяц с окончания войны, призвал Никола Пашиняна подать в отставку.

Власти не остались в долгу, и спустя несколько лет, в мае прошлого года церковь получила ощутимый удар.

Напомним, что тогда спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в ближайшее время нужно обсудить вопрос налогообложения ААЦ.

«Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у Диаспоры. Продавать свечи, Кока-Колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», – сказал Симонян, выступая в парламенте.

Спикер заявил, что хочет понять, почему «священнослужитель выше простого бизнесмена», выплачивающего налоги.

«Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди. Они финансируют безопасность Армении», – сказал он.

Несомненно, подобная инициатива члена правящей партии не на шутку разозлила представителей армянского духовенства, которые долгие годы, пользуясь исключительными льготами, обходила налоги. Стороны уже не скрывали личной неприязни в лице Гарегина II и Никола Пашиняна.

Однако, судя по всему, раскол наблюдается не только между секулярными силами и духовенством, но и внутри самой ААЦ.

Так, в Эчмиадзине остались недовольны словами предстоятеля епархии Армянской апостольской церкви стран Балтии, архиепископа Вазгена Мирзаханяна, сказанные им во время визита Никола Пашиняна в церковь «Сурб Григор Лусаворич» в Таллине.

«Выражения, озвученные в приветственной речи архиепископа Вазгена Мирзаханяна, вызвали недопонимание среди различных слоев нашего общества, а также, к сожалению, стали причиной политических спекуляций и оскорбительных характеристик в адрес Церкви» говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что «некоторые мысли и суждения, высказанные предстоятелем епархии, носят весьма субъективный, индивидуальный характер и не могут быть отнесены к Церкви».

«Озвучивая свои оценки по любому вопросу, особенно когда отсутствует официальная позиция Церкви, священнослужители должны проявлять осмотрительность и осторожность, чтобы не давать повода для неверных толкований», — говорится в заявлении.

Но что же такого крамольного на грани еретики сказал Мирзаханян? В понимании ААЦ он совершил непростительный грех, поприветствовав мирные программы Пашиняна.

Он заявил следующее: «Мы молимся о том, чтобы ваши программы по достижению мира и примирения с соседями Армении увенчались успехом. Мы молимся как верующие о том, чтобы наша страна делала шаги навстречу Европейскому союзу.

Уверен, что цивилизация, которую мы здесь видим, это будущее нашей страны в этой прекрасной христианской среде. Мы молимся о том, чтобы эти успехи были достигнуты, чтобы Армения, как и страны Балтии, смогла обеспечить нашему народу хорошее, прекрасное будущее посредством мирного сотрудничества».

Как видим, программы мира и примирения с соседями, за которые молится Мирзаханян вызывает нескрываемое раздражение в католикосате. А ведь призывы к миру и примирению являются истинным предназначением любой религии. Но в ААЦ настроены воинственно. Льющаяся кровь людей – для них отрада. Вот оно, истинное лицо армянских клириков!

Не меньшую озлобленность в ААЦ вызывает факт приверженности европейскому курсу Армении, за который выступает Мирзаханян. Не секрет, что ААЦ целиком и полностью находится на услужении Кремля и выполняет политические заказы Москвы.

Еще в прошлом году депутат Гагик Мелконян сказал: «У России всегда были агенты в Армении, которые действуют до сих пор. Церковь была связана с КГБ. Более половины наших священников за границей были агентами КГБ. Об этом они сами говорят».

Естественно, при таком положении вещей поддержка европейского курса представителем ААЦ, пусть даже в Балтии, вызвало недовольство московских хозяев. И, наверняка, в Эчмиадзине получили «нагоняй» от своих покровителей в России. Но непонятно: что больше взбесило католикосат – молитва за мир с соседями или за европейский курс?