Зурабишвили отказывается помиловать Георгия Руруа

По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, она не помилует одного из дольщиков телекомпании «Мтавари архи» («Главного канала») Георгия Руруа, сообщает «Грузия Онлайн».

По словам президента, в стране нет политзаключенных.

«Сегодня в мой адрес слышится много вопросов, и я хочу здесь ответить на эту тему, а не на улице, как привыкли. Три месяца назад я приняла очень сложное, трудно понимаемое или прямо неприемлемое для большой части общества решение и помиловала двух людей. Но эти люди были не политзаключенными, а преступниками. Помиловала как по обыкновению преступников. Ни тогда не было, ни сейчас нет в стране политических заключенных. Однако, это решение я приняла, исходя из интересов страны и стабильности. Я посчитала, лично я, что этот шаг открывал путь к конституционным изменениям, реформе Избирательного кодекса, т.е. к тому, что привело бы нас к мирным и справедливым выборам и не дало возможности дестабилизации тем силам, которые не хотят ни выборов, ни успехов страны.

Сегодня я этого не повторила, и на поставленный мне вопрос отвечу так – я эту личность не помилую. Грузинское общество знает все о нем гораздо лучше меня, и знает, почему я не приму этого решения о помиловании. Знает также и то, что на мое решение никто и ничто не сможет оказать влияния. Сегодня самое важное – начать всем готовиться к выборам, чтобы этими выборами мы еще раз подтвердили непоколебимый путь страны к демократии. В этом заключается главная задача моей деятельности в этой стране, и я не сверну с этого пути», — заявила Саломе Зурабишвили.