Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за его решение помиловать 30 человек этим летом. Он выразил надежду на освобождение еще 1,3 тыс. заключенных.

«Спасибо Беларусии, ее сильному лидеру. Я надеюсь, вскоре отпустят еще 1,3 тыс. человек!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В июне после того, как в Минск приехал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, белорусские власти помиловали 14 человек. В их числе был политик Сергей Тихановский. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек.