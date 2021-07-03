Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер отбил 21 удар по своим воротам — это лучший результат на чемпионате Европы — 2020. 16 ударов были нанесены из штрафной зоны. Об этом сообщает Squawka.

Напомним, сборная Швейцарии проиграла испанцам в серии пенальти в четвертьфинальном матче Евро-2020 (1:1, 1:3 пен.). В 1/8 финала швейцарцы победили сборную Франции также в серии пенальти (3:3, 4:5 пен.). Швейцарская команда заняла третье место на групповом этапе, уступив Италии (0:3), сыграв вничью с Уэльсом (1:1) и обыграв Турцию (3:1).

Чемпионат Европы — 2020 проходит в 11 городах. Турнир стартовал 11 июня матчем Италия — Турция. Финальная игра состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля. (РИА Новости)