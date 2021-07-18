Французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно удостоена главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Эту награду она получила за драму «Титан» (Titane, 2021), объявила по поручению жюри фестиваля американская актриса Шэрон Стоун.

37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившей его высшую награду за свой фильм. Режиссер едва скрывала волнение при получении награды. Со сцены Фестивального дворца она поблагодарила съемочную группу, работавшую вместе с ней над картиной. «Я очень благодарна за эту оценку», — сказала Дюкорно, обращаясь к жюри конкурса.

Фильм начинается с автокатастрофы, жертвой которой еще в детстве становится главная героиня картины Алексия. Она выживает только благодаря титановой пластинке, которой ей вживляют в голову. Каннские критики нашли сходство между персонажем картины Дюкорно и героиней «Основного инстинкта», убивавшей, как и Алексия, своих партнеров.

Церемония награждения не обошлась без инцидента. В самом ее начале глава жюри Спайк Ли по ошибке назвал победившую картину, нарушив весь сценарий и хронологию церемонии. Список лауреатов был немедленно у него отобран ведущей, оставившей без комментариев слова президента жюри. В зале возникло замешательство, однако заявление Спайка Ли не было подтверждено и официальное объявление картины, удостоенной высшей награды, последовало только в конце продолжавшейся более часа церемонии.