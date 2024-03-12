Как известно, знаменитая фраза Владимира Ильича: «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» — основана на воспоминаниях Луначарского о беседе с Лениным в феврале 1922 года, изложенных им в письме к Болтянскому от 29 января 1925 года. Как бы то ни было, данная фраза, а точнее главный посыл этого умозаключения, вне зависимости от того, кто и когда ее произнес, актуальна и поныне.

Действительно, именно кино является важнейшим орудием пропаганды, отстаивания своей позиции в большой информационной войне, в которой сражения ведутся за умы и сердца миллиардов людей, живущих на нашей планете. И совершенно ошибочной является позиция, согласно которой достаточно одержать военную и политическую победу над противником, чтобы он сам признал поражение. Практика показывает, что не менее важно доказать свою правоту и в информационном пространстве.

И вот тут мы приходим к очень неприятным открытиям. Документальный фильм об армянине, который, как пишет армянская пресса, «подвергся преследованию в 80-х годах прошлого века в Азербайджане», удостоился «Оскара» на 96-й церемонии вручения награды Киноакадемии США. Фильм называется «Последняя ремонтная мастерская», и режиссерами киноленты являются Бен Праудфут и Крис Бауэрс.

Как говорится на сайте Академии кинематографических искусств и наук США (Academy of Motion Picture Arts and Sciences — A.M.P.A.S.), картина «Последняя ремонтная мастерская» выиграла в номинации «Документальный короткометражный фильм». Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе. В аннотации к фильму говорится о том, что он рассказывает о преданных своему делу мастерах, которые следят за состоянием более чем 80 000 музыкальных инструментов Лос-Анджелеса, занимаются их ремонтом и восстановлением.

Их главный менеджер — армянин Стив Багманян, который родился и рос в Азербайджане. Но в 80-х годах «подвергся этническим преследованиям, как и тысячи армян во время погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку». В фильм вошел эпизод об армянских «погромах » в Баку. В общем, анти-азербайджанская пропаганда там представлена во весь рост.

Отметим, в шорт-лист претендентов на «Оскар», в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», впервые попала также картина из Армении – «Американец» (Amerikatsi) режиссера Майкла Гурджяна. Увы, ни художественный, ни документальный фильм из Азербайджана в шорт-лист номинации на «Оскар» не вошли. А уж о том, чтобы получить «Оскар» в какой-либо номинации, увы, нам и мечтать пока не приходится.

И это — печальные реалии как для отечественного кинематографа, так и для отечественной культуры в целом. Ведь бесспорным фактом является то, что свято место пусто не бывает — отсутствие азербайджанской версии армяно-азербайджанского конфликта в виде качественно сделанной документальной или художественной киноленты приводит к заполнению вакуума армянской стороной. Все это накладывается на активную работу мирового армянства с американскими, французскими, российскими, да какими угодно политиками, журналистами, общественными деятелями.

В результате чего, общественность в США и странах Европы верит в то, что Армения является не страной-оккупантом, а «жертвой оккупации». Американцы и европейцы верят в то, что Азербайджан «совершил этнические чистки», совершенно не зная про изгнание из Армении свыше 300 000 азербайджанцев, про свыше 750 000 азербайджанских вынужденных переселенцев, которые долгие годы жили в ужасающих условиях.

Они не знают и про Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, и про превращение Агдама в «Кавказскую Хиросиму». Они не знают ничего и про то, что в ходе 44-дневной войны Армения подвергла ракетным обстрелам мирные азербайджанские города Гянджу, Барду и Мингячевир, что привело к гибели азербайджанских стариков, женщин, детей. Они знакомы лишь с армянской, лживой версией событий.

То, что до сих пор не был снят качественный, достойный включения в шорт-лист «Оскара» документальный или художественный фильм о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, о Первой Карабахской Войне или о 44-дневной войне, как и о возвращении азербайджанцев в Шушу — это провал отечественного кинематографа и отечественной культуры в целом. Сумеем ли мы в будущем исправить ситуацию и использовать важнейшее из искусств для рассказа о нашей боли, трагедии, надеждах и победе — покажет время. Но мы уже упустили инициативу. Армянские фильмы на важную тему уже сняты и уже демонстрируются и завоевывают самые престижные кинопремии в мире.

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