Знаменитая спортивная сеть Эмина Агаларова открывает первый клуб в Баку

В Баку открывается премиум фитнес-клуб Crocus Fitness, — самая знаменитая спортивная сеть в России, созданная азербайджанским артистом, композитором и бизнесменом Эмином Агаларовым (EMIN). В Crocus Fitness занимается и сам певец, практически ежедневно выставляя отчеты о тренировках в своих Instagram – историях.

Как сообщает #, первый в Баку клуб Crocus Fitness расположился на территории комплекса Sabah Residence. Открытие состоится в самое ближайшее время.

Crocus Fitness – это амбициозный проект компании Crocus Group в фитнес-индустрии России. Сеть инновационных клубов, где представлены самые актуальные мировые тренды. Проект ориентирован не только на любителей здорового образа жизни, но и профессионалов в области фитнеса и спорта. До настоящего времени в семью Crocus Fitness входило 7 клубов в Москве и Санкт-Петербурге.

Каждый клуб оснащен самым инновационным оборудованием от ведущих мировых брендов с полным набором фитнес, wellness-услуг и спортивных направлений. В системе Crocus Fitness задействована команда профессиональных тренеров, среди которых — олимпийские чемпионы. В клубах проходят занятия по 60 видам групповых программ: боевые искусства, йога, Les Mills, танцевальные направления, кроссфит, силовые классы, сайкл и др. Специальные Recovery-зоны в Crocus Fitness помогают привести в порядок не только тело, но и мысли: соляная комната, джакузи, ледогенератор, тропический душ, зона отдыха с шезлонгами, SPA, хаммам, массажные кабинеты, в которых представлен обширный спектр услуг.

Помимо Crocus Fitness, в Баку EMIN намерен открыть в этом и следующем году семь новых ресторанов, среди которых — «Zafferano, «Эдоко», «Forte Bello», «Fish Box», «Cafe Milano» и др.

Также бакинцы ждут обещанный Эмином Агаларовым бесплатный пляж в Sea Breeze. О том, что на территории одной из самых живописных курортных зон в Баку появится такой пляж, EMIN сообщил прошлым летом.