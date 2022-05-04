Футболка сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой тот забил знаменитый гол рукой в ворота команды Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года, была продана на аукционе Sotheby’s за £7,14 млн ($9,28 млн).

Как передает РБК, об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Имя покупателя не разглашается. Онлайн-торги прошли с 20 апреля по 4 мая. Перед началом торгов в аукционном доме заявляли, что этот лот может быть продан за сумму, превышающую $5 млн. В итоге футболку Марадоны продали за рекордную в данной категории сумму. Предыдущее достижение было установлено в 2019 года, когда джерси бейсболиста Бэйба Рута продали за $5,64 млн.

Футболка Марадоны принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу. В конце той встречи на ЧМ-1986 он обменялся с Марадоной майками.

Аргентинцы обыграли англичан в 1/4 финала ЧМ-1986 со счетом 2:1. Первый гол Марадона забил рукой — судья посчитал, что мяч был забит головой, и, несмотря на возмущение английских игроков, гол был засчитан. После матча Марадона заявил, что мяч был забит «рукой бога». В итоге сборная Аргентины выиграла тот чемпионат мира.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.