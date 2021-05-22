Вместе с наступлением теплых деньков в стране стали фиксироваться укусы змей. В Азербайджане опасность представляет в основном гюрза, несколько видов которой встречаются на территории Малого и Большого Кавказа. Она обитает в различных биотопах пустынной, полупустынной и горно-степной зон. Гюрзу можно встретить и на окраинах городов, где для них есть кормовая база в виде грызунов.

О ситуации с укусами змей в стране # рассказал заведующий отделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

– Где чаще всего происходят такие инциденты?

– В поселках Абшерона, а также в регионах. Наибольший риск встретить змею у работников сельского хозяйства и у обладателей частных домов, трудящихся на своих приусадебных участках. Им надо быть внимательными, носить перчатки, сапоги. Там, где есть заросли, камни, есть вероятность наткнуться на змею, потому нельзя терять бдительность.

– По сравнению с прошлым годом укусов змей стало больше или меньше?

– Сезон, когда змеи активизируются, только начался. Но в прошлом году в мае было 20-22 случая, а сейчас 10 случаев, и в числе пострадавших трое маленьких детей. Надо учитывать, что в этом году погода только прогрелась, так что в дальнейшем можно ожидать роста числа укусов. Пик приходится на конец июля- начало августа и длится в среднем до октября. В год к нам поступает 120-130 человек с укусами змей, из них порядка 30 в тяжелом состоянии. Так, в этом году к нам поступил пациент, которого змея ужалила в голову, и сейчас мы стараемся стабилизировать его состояние. Смертельные случаи, к счастью, редки, главное, чтобы пострадавший вовремя обратился за медицинской помощью.

– Как часто за медицинской помощью обращаются несвоевременно?

– Такие случаи бывают. Надо учитывать, что яд гюрзы обладает нейротоксическим эффектом, парализуя мозговые центры, и вызывает сильное свертывание крови. Если с момента укуса прошло более суток, сыворотка уже не будет достаточно эффективна. Но если к нам поступает вовремя информация в колл-центр или консультативный центр, служба санавиации доставляет наших сотрудников на место происшествия, и там уже решается, как действовать дальше. Помощь может быть оказана на месте, а при необходимости пострадавшего перевозят в наш центр. Если укус пришелся в мягкие ткани, времени у пострадавшего больше, если же змея укусила в область шеи, головы, помощь должна быть оказана максимально быстро. В прошлом году 18-тилетний парень скончался в течение получаса от укуса гюрзы в голову. Его не успели довезти до больницы.

– Как обстоят дела с противозмеиной сывороткой?

– Ее в стране имеется в достаточном количестве в столице и в районах. Единственное – иногда бывают жалобы на ее отсутствие в маленьких населенных пунктах. Но, когда у них заканчивается сыворотка, им надо сразу же сообщать об этом, чтобы центральная больница ее передала, а не ждать, пока у них появится пациент, нуждающийся в ней. Сыворотку делают бесплатно, и мы строго следим за этим. В основном, она поступает к нам из Средней Азии, но есть и французская сыворотка, однако в меньшем количестве.

– Какой должна быть первая помощь при укусе змеи?

– Надо обездвижить укушенную часть тела, в основном, это конечность. Не рекомендуется сильно перетягивать место укуса, можно наложить нетугой жгут до тех пор, пока больного не довезут до пункта оказания медицинской помощи. Можно смазать место укуса небольшим количеством йода, чтобы не было инфицирования раны. Если есть лед, можно приложить его. Не надо заниматься самодеятельностью и стараться надрезать место укуса, отсасывать яд, мазать гатыгом, чесноком. Такие манипуляции приводят к образованию трофической язвы, которая очень долго не заживает.

– Были ли уже в этом году обращения в связи с укусами скорпионов и каракуртов?

– Поступило два обращения в связи с укусами желтых скорпионов. Они менее ядовиты, чем черные. В связи с укусами каракуртов пока обращений не было.