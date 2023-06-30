На 30 июня известны имена 26 801 российского военнослужащего, погибшего в ходе войны с Украиной. Потери подсчитали «Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров.

Число подтвержденных погибших среди заключенных превысило 5 тысяч человек. Журналисты также подтвердили гибель 2674 мобилизованных россиян. Отмечается, что число погибших мобилизованных впервые за все время наблюдений превысило число погибших добровольцев.

К 30 июня удалось подтвердить гибель более 2250 офицеров российской армии и других силовых структур. 263 из них – в звании от подполковника и выше.

Больше всего погибших из Свердловской области, Краснодарского края, Челябинской области, Башкирии, Бурятии и Ростовской области.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше.