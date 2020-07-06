Жозеп Бартомеу: «Месси хочет завершить карьеру в «Барсе»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси продлит контракт с клубом.

Сообщалось, что аргентинец планирует покинуть сине-гранатовых летом 2021 года, когда истекает срок его соглашения.

«Не буду вдаваться в подробности переговоров [о новом контракте], но он уже много раз говорил, что хочет завершить карьеру в «Барсе». Сейчас мы сосредоточены на выступлении в сезоне, переговоры проходят со многими игроками.

Месси хочет и дальше играть за «Барсу» и завершить здесь карьеру. У него впереди еще много лет карьеры, и мы будем вместе наслаждаться этим», – сказал Бартомеу. (sports.ru)