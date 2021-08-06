Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел пресс-конференцию, посвященную уходу Лионеля Месси из клуба.

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси…

Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко.

Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.

Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен.

Месси хотел остаться. Я благодарю всех, кто месяцами вел переговоры в таких сложных условиях. Это нужно было сделать за определенное время, так как у Месси были другие предложения, плюс финансовый фэйр-плей, но процесс в какой-то момент нужно было остановить.

Я не хочу давать ложных надежд. У игрока есть и другие предложения. И у нас, и у него был временной лимит. Если ФФП не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем.

Наше первое соглашение было о двухлетнем контракте с выплатами в течение пяти лет. Месси был готов помогать всеми способами, чтобы это случилось. Мы думали, что сможем все сделать, но ФФП помешал.

Затем мы договорились о контракте на 5 лет, хотя мы думали о двух годах, – сказал Лапорта.