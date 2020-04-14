Жизнь после пандемии или Нефтепродукты против сырой нефти

Не смотря на то, что мир и в том числе Азербайджан, находятся все еще в самом эпицентре борьбы с коронавирусной пандемией, людей начинают все больше волновать перспективы экономического кризиса, который все явственнее заявляет о себе. COVID-19 практически остановил все промышленные и производственные предприятия во многих индустриально развитых странах, нанес сокрушительный удар по туристической индустрии, заставил страны закрыть на замок границы и лишил людей права на свободное передвижение. Терпят убытки малые и средние предприниматели, растет безработица.

Не выдержал и нефтяной рынок – он рухнул. Предложение никак не соответствовало спросу. Переизбыток сырья привел к падению цен. Но не тут-то было. Россия – один из главных экспортеров нефти в мире повела себя как тот слон в посудной лавке. Она решила выйти раньше срока из соглашения ОПЕК+, согласно которому страны-участницы должны были придерживаться взятых на себя обязательств по квотам добычи нефти, и увеличить добычу. В результате мировой рынок нефти начало лихорадить и цены за баррель черного золота ушли чуть ли не в минус. И только когда жареный петух осуществил известный ритуал, который был по силам только ему, Россия опомнилась и пошла на попятную – было достигнуто соглашение между членами ОПЕК+ о сокращении добычи.

Итак, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent потеряла в цене более чем 1,8% и опустилась ниже 31$ за баррель, свидетельствуют данные торгов с Лондонской биржи ICE. Нефть других марок также показывает отрицательную динамику, WTI торгуется на уровне $22,61 за баррель, теряя 0,7% от стоимости. Цена углеводородов после известий о достижении 10 апреля соглашения между членами ОПЕК+ показала существенный рост, однако в настоящее время возобновила снижение.

Как предполагают аналитики нефтяного рынка, по самым оптимистическим подсчетам средняя годовая стоимость нефти будет не более 35 долларов США за баррель. Не самая радужная перспектива для Азербайджана, где этот сырьевой ресурс составляет 40% ВВП, 90% экспорта и обеспечивает 2/3 налоговых поступлений.

Итак, необходимо уже сейчас готовиться к посткоронавирусному периоду жизни. Мы попытаемся в нескольких материалах изложить свои предложения для развития еще не задействованных или недостаточно задействованных возможностей страны.

Начнем с того же нефтяного сектора, вернее попытаемся переосмыслить подход к нему исходя из складывающихся новых реалий. Скажем, стоит задуматься, не откладывая в долгий ящик, о переработке собственных сырьевых ресурсов внутри страны. Внешние рынки слишком похудели для нас. При этом нет никакой необходимости в строительстве гигантских промышленных предприятий. Это можно сделать на основе микрозаводов, которые необходимо будет размещать в различных регионах страны с тем, чтобы предотвратить, а возможно даже и облегчить груз перенаселенности столицы. Вовсе не обязательно продавать сырье, а затем импортировать втридорога переработанный где-то из нашего же сырья бензин. К тому же новые предприятия означают новые рабочие места.

То, что в одном барреле содержится 159 литров сырой нефти ни для кого не секрет. Известно и то, что в ходе переработки объем нефти в барреле увеличивается еще на 9 литров и получается 168 литров. Специалисты утверждают, что из одного барреля нефти производятся такие нефтепродукты как:

85 литров бензина, 25 литров дизельного топлива, 20,7 литров авиационного топлива, 9 литров нефтезаводского газа, 8 литров нефтяного кокса, 5,6 литров мазута, 4,5 литра сжиженного газа, 1,5 кг древесного угля в брикетах, 12 баллонов с пропаном, 170 восковых свеч, 1 литр моторного масла.

Нефтехимические продукты также широко используются в фармацевтике, косметике, производстве продуктов питания и пластмассы.

К тому же общеизвестно, что нефтепродукты в разы дороже сырой нефти. Так почему же наряду с сырьем не производить и не продавать на зарубежные рынки те же нефтепродукты?

Вот как пояснил # необходимость производства нефтепродуктов внутри страны экономист Натиг Джафарли. Следует отметить, что он оперировал ценами на нефть, которые имели место быть более месяца тому назад. «Ведь если взять среднюю цену нефти в 73 доллара (уже 35 — авт.) вычесть из этой суммы 15%, которые приходятся на себестоимость и транспортировку, остается 58 (ныне 29.75 — авт.) долларов. Только 75% этой суммы – 43-44 (22.31 -авт.) доллара приходятся на долю нашей страны. Из одного барреля нефти на европейских заводах производится 102 литра брендового топлива, которое покупает SOCAR по 1 манату 30 гяпиков (77 центов) (ныне примерно 28 центов — авт.) за литр и продает на внутреннем рынке за 1 манат 50 (ныне 1 манат 20 — авт.) гяпиков. Таким образом, Азербайджан продает в Европу баррель нефти за 44 (22.31 — авт.) доллара и покупает конечный продукт (102 литра бензина) за 78 (28.56 — авт.) долларов. При этом из барреля нефти, помимо бензина, производится 4 литра качественного моторного масла, реализуемого оттуда на местный рынок»… ( https://zerkalo.az/paradoksalnyj-trend-udeshevlenie-nefti-podnimaet-tseny-na-energonositeli/)

Вот такая печальная арифметика…

Но мы можем изменить эти цифры в свою пользу, если не хотим быть застигнутыми врасплох экономическим кризисом в посткоронавирусный период.