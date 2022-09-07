Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна уже начала покупать нефтепродукты у России. Его слова на Восточном экономическом форуме приводят «Известия».

По словам Хлайна, первая партия российского дизельного топлива прибудет в Мьянму уже через несколько дней.

Он также сообщил о готовности Пномпеня оплачивать поставки нефтепродуктов их России рублями, указав на свободу от ограничений и удобство этой валюты при взаиморасчетах с РФ. Кроме того, премьер заявил, что страна хочет закупать у России удобрения и топливо.