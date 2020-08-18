«Животная ненависть к Азербайджану и Турции плохо продается на рынках» — Эльдар Намазов

Животная ненависть к Азербайджану и Турции плохо продается на мировых рынках, таким мнением поделился с # политолог Эльдар Намазов, комментируя интервью Никола Пашиняна BBC в передаче “Hard Talk”.

«Давайте разложим это событие по полочкам. До Пашиняна на этой передаче был глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, и считалось, что министр неудачно выступил и не смог нормально ответить вопросы. Вслед за ним там появился премьер министр Армении, который, якобы, должен был сгладить негативное впечатление от выступления Мнацаканяна, но получилось в точности наоборот, что вызвало негативную реакцию внутри Армении. А также публикации в мировой прессе о данном интервью показывают, что Пашинян оказался в очень неприятном положении», — сказал Намазов.

По словам политолога, у премьер-министра Армении не получилось послать ни Азербайджану, ни мировому сообществу каких-либо месседжей.

«Его речь – это винегрет из исторических теорий и искажение того, что происходило в Карабахе», — считает аналитик.

Эксперт также отметил, что сейчас идет большой тренд в мировом сообществе вокруг карабахской проблемы.

«Мы живем в быстроменяющемся мире. Сейчас определенно можно сказать, что отношения между странами начинают выстраиваться заново на платформе суверенных интересов государств. Это связано с тем, что прежний мировой порядок уже не действует, начался переход к новому мировому порядку и его очертания достаточно туманны. В такой ситуации каждая страна старается выступать из национальных интересов, пытаясь занять достойное своему потенциалу место. В этих условиях идеологические подходы отходят на второй план, на первый план выходят национальные интересы стран», — отметил он.

Намазов добавил, что сегодня Армения начинает проигрывать информационную войну во многих направлениях.

«Мы видели, как армянская диаспора в США и Европе не смогла провести ряд своих резолюций и проектов. Мы это видим и в России, где сторонников укрепления отношений с Азербайджаном оказалось больше, чем сторонников укрепления отношений с Арменией. Это связано с тем, что в нынешних условиях Армении нечего предложить мировому сообществу в качестве своей роли в международных отношениях.

Армения не обладает серьезными природными и финансовыми ресурсами, Армения не обладает высокотехнологичным продуктом, который мог бы выйти на международные рынки. Единственное, чем сейчас Армения «торгует» — это животное антитурецкое и антиазербайджанское отношение, которое плохо продается на рынках. Этот продукт интересует узкий круг государств или даже отдельные политические группы в России или в Иране, или же Греции», — считает политолог.

При этом нужно добавить, что оголтелое антиазербайджанство и антитурецкая направленность Армении используется со стороны разных групп в качестве торга с Турцией и Азербайджаном: «В реальности же ни с Азербайджаном, ни с Турцией никто воевать не будет».

Намазов добавил, что в отличие от Армении, Азербайджану есть что предложить мировому сообществу.

«Это нефть, газ, транзитный потенциал, геополитическое значение страны. Кроме всего этого Азербайджан представляет собой одну из выгодных торговых стран. Поэтому Азербайджан интересен сотне государств», — подчеркнул он.

В этом контексте, по мнению эксперта, меняется мировой информационный тренд, в итоге, Армения получает все больше и больше чувствительных ударов в международном информационном поле.

«Против армянской диаспоры было возбуждено уголовное дело в США, по таким статьям как тяжелое преступление на этнической почве. Одновременно Армения видит, как влияние Азербайджана в ОДКБ больше, чем у нее, это все результат того, что государство Армения не было создано как объективное образование на историко-географической платформе. Это искусственное образование, которое обречено на то, что бы иметь территориальные претензии ко всем своим соседям, кроме этого ей больше нечего предложить мировому сообществу», — резюмировал он.