На днях в соцсетях был распространен видеоролик, свидетельствующий о жестоком обращении с животными на территории Азербайджана. На кадрах видно, как несколько человек обвязали шею собаки веревкой и много раз окунали ее в канаву с водой. Видеоролик привлек внимание правоохранительных органов Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского РОП, два человека, жестоко обращавшиеся с собакой, были приглашены в отдел полиции.

Как заявил главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Аслан Гияслы, с несовершеннолетним участником этого происшествия и его родителями были проведены профилактические беседы. «В отношении другого лица составлен административный протокол по статье 274 (жестокое обращение с животными) Кодекса об административных проступках АР», — сказал Аслан Гияслы.

(https://media.az/society/1067864561/v-agdzhabedi-privlecheny-k-otvetstvennosti-zhivodery-izdevavshiesya-nad-sobakoy-video/).

Как заявил # глава неправительственной организации по защите животных GWARP Фарид Мансуров, в Азербайджане законодательство очень мягко относится к живодерам. «В Азербайджане живодера могут только оштрафовать на 500 манатов в соответствии со статьей 274 Административного кодекса Азербайджана. Однако во многих других странах Европы уже введена уголовная ответственность за такие действия», — сказал Фарид Мансуров.

Как отметил Мансуров, в 2019 году в Азербайджане также обсуждалась возможность введения уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. «О необходимости введения уголовной ответственности говорилось с самых высоких трибун. Но потом все заглохло», — сказал зоозащитник.

Мы просмотрели Кодекс об административных проступках Азербайджана и убедились в правдивости слов Фарида Мансурова. Действительно, статья 274 кодекса «Об административных проступках» подразумевает штраф в 500 манатов за жестокое обращение с животными (https://e-qanun.az/framework/46960).

Мы решили выяснить, собираются ли депутаты Милли Меджлиса поднять вопрос замены административной ответственности за жестокое обращение с животными на уголовную.

По мнению депутата Милли Меджлиса Агиля Аббаса, нет необходимости привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. «Административной ответственности вполне достаточно», — считает депутат.

В отличие от Агиля Аббаса депутат Эльман Мамедов считает необходимым применение уголовного наказания за жестокое обращение с животными. «Потому, что именно мы, люди, должны защитить их от этих живодеров», — сказал Эльман Мамедов.

«Животные, как и люди, чувствуют боль. Думаю, что если жестокое отношение к животным будет иметь продолжительный и массовый характер, то можно говорить о замене административного наказания на уголовное», — заявила депутат Жаля Алиева.